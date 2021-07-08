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Во Львовской области ребенка укусила змея. Мальчик в реанимации

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Дрогобыч, Четверг 08 июля 2021 15:42
Во Львовской области ребенка укусила змея. Мальчик в реанимации Фото: во Львовской области змея укусила ребенка (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения (9 лет).

У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего тяжелое.

Напомним, во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на природе.

Также в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.

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