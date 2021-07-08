Во Львовской области ребенка укусила змея. Мальчик в реанимации

Вчера спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения (9 лет).

Напомним, во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на природе.

Также в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.