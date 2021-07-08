Во Львовской области ребенка укусила змея. Мальчик в реанимации
Фото: во Львовской области змея укусила ребенка (freepik)
Во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вчера спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения (9 лет).
У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего тяжелое.
Напомним, во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на природе.
Также в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.