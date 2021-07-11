Під Львовом змії масово атакують людей: серед постраждалих - діти

Тільки цього місяця стало відомо про шість нападів змій на людей у Львівській області. Однією з постраждалих від укусу плазунів стала 13-річна дівчинка.

Як в Україні рятують від укусу змій, що робити при зустрічі з плазуном і як надати першу допомогу - читайте в нашому матеріалі нижче.

Так, по інформації Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 10 липня від укусу змій постраждало три людини:

13-річна дівчинка з села Свидник Дрогобицького району. Змія вкусила дитину в праву ногу, після чого дівчинку госпіталізували в Турківську центральну районну лікарню

До цієї ж лікарні потрапила ввечері 41-річна жінка з села Карпатське Стрийського району. Змія вкусила її в праву стопу.

34-річна львів'янка також постраждала від укусу плазуна в стопу. Вона потрапила до Перемишлянської центральної районної лікарні.

А 7 липня до Догобицької дитячої лікарні надійшов 9-річний хлопчик, якого змія вкусила за пальці правої руки.

Близько тижня тому стало відомо ще про два випадки атаки змій на людей. Дві мешканки гірських районів Львівщини постраждали від укусу прямо у себе у дворах. Одну з них плазун вкусив за ногу, а другу - за руку.

Як в Україні рятують при укусі змії

У таких випадках необхідно відразу звернутися в лікарню, але лікувати вас будуть симптоматично. Так як в Україні немає протиотрути від укусу цього виду змії - гадюки карпатської, яка водиться в гірських районах.

При дотриманні постільного режиму і лікарських рекомендацій наслідки укусу проходять через півтора - два тижні.

Що робити якщо побачили змію поруч

Не можна панікувати, робити різких рухів, потрібно спокійно піти.

Якщо йдете в ліс, остерігайтеся потенційно небезпечних місць - високої трави, кущів.

Одягніть щільне високе взуття, щоб убезпечити себе при зустрічі з плазуном.

Якщо змія все ж вкусила, не робіть так:

Не припікайте рану нічим - ні вогнем, ні йодом, ні зеленкою.

Не розрізайте рану.

Не приймайте алкоголь і не паліть.

Не накладайте джгут.

Що потрібно зробити, якщо ви постраждали від укусу