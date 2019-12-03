Под Львовом в ванной комнате загадочно погибла школьница: детали трагедии

Под Львовом в ванной собственного дома задохнулась 11-летняя школьница. Девочка пошла купаться, когда в ванной комнате работал газовый котел. Диану обнаружила ее мать и вызвала скорую помощь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина звала дочь, когда она была в ванной, но та не отвечала и она зашла проверить, все ли нормально с девочкой. Когда мать зашла в ванную то увидела, что ее дочь лежит в воде без сознания.

Изначально женщина подумала, что девочка захлебнулась, поскольку ее голова лежала на поверхности. После этого женщина сразу же позвонила в скорую помощь.

Смерть школьницы под Львовом (видео: YouTube)

Когда приехали медики, то девочка уже не дышала, и они констатировали ее смерть. Результаты судмедэкспертизы показали, что девочка отравилась угарным газом. При этом следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Стоит отметить, что в доме газовый котел был установлен в ванной комнате. Его забрали на экспертизу. По данному дело открыто производство по статье "нарушение правил безопасности".

Эксперты предупреждают, что газовые приборы нельзя устанавливать в ванной комнате, потому что там нет притока воздуха. Когда человек принимает ванну, то скапливается большое количество пара, что мешает нормальному выходу отработанных газов.

С начала года во Львовской области угарным газом отравилось 13 человек. После этих инцидентов газовики начали внеплановые проверки вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах. Но жители частных домов должны были проверять их сами.