ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В реанимации под Житомиром внезапно умерла девочка: что известно

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 09:52
В реанимации под Житомиром внезапно умерла девочка: что известно
Под Житомиром умерла 9-летняя девочка (фото:1obl.com)

В больнице под Житомиром правоохранители проводят проверку по факту смерти ребенка

Под Житомиром в реанимационном отделении внезапно умерла 9-летняя девочка. В больницу утром 28 ноября ее привез отец. Сейчас полиция проводит проверку по факту смерти в больнице ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

Мне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартире

В Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти в четверг, 28 ноября, 9-летней девочки в реанимационном отделении районной больницы.По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

В реанимации под Житомиром внезапно умерла девочка: что известноДевочка умерла в больнице (фото из открытых источников)

Сейчас полиция начала проверку, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую правоохранители уже назначили. Ведется следствие.

Как мы ранее писали, на Волыни умер младенец, которому было меньше месяца. Трагедия случилась из-за врожденного порока кишечника, но о болезни врачи родителям ничего не сообщили. Убитые горем родители обвиняют в случившемся врачей. После рождения в первое время у младенца болел животик, но врачи успокаивали родителей и говорили, что это нормальное состояние для новорожденного.

В школе Житомира распылили газ, есть пострадавшие Назначен новый прокурор Житомирской области
Новости Украины Житомирбольница
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь