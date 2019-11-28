Ловят с помощью гипноза: новая схема мошенничества, направленная на детей

Аферисты придумали новую схему мошенничества (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники охотятся на пожилых людей и детей

В Украине преступники придумали новую схему мошенничества – они охотятся на детей и применяют к ним технику гипноза. О таком случае стало известно в Днепре. Две женщины загипнотизировали школьниц и заставили их вынести из дома драгоценные вещи и все сбережения. Детали сообщили в издании "Сегодня".

К двум шестиклассницам, Тамаре и Дарье, подошли женщины ромской национальности. Они начали пристально всматриваться девочкам в глаза, коснулись руки, а потом начали их запугивать и требовать деньги, чтобы снять порчу. Сам ритуал потом проводили в уединенном месте.

"Встретились на поляне. Нам сказали, чтоб мы загадали несколько желаний и подули на яйцо. Она его разбивает и там вот появляется то ли змейка, то ли червь, что-то того рода. Она нам сказала, что это порча. И чтоб ее снять, ей нужны все наши материальные вещи", - рассказала одна из школьниц.

Девочки побежали домой и вынесли все ценное, что поместилось в карманы, а потом отдали все это мошенницам. Когда пришли в себя – побежали их искать.

"У нас был пароль с дочкой. Пароль на случай опасности – не сработало вообще ничего", - рассказал отец Тамары.

Девочкам повезло – они успели сфотографировать мошенниц и полиции удалось задержать воровок. Открыто уголовное производство и санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.

Как объясняют психологи, к девочкам применили гипноз, который давит на сознание. Более восприимчивы к таким вещам дети и пенсионеры.

"Масса раздражителей, перегрузка рецепторов, и мозг дает команду – перезагрузится. И между этим идет такое явное или скрытое внушение. Либо же дается купюра меньшего достоинства, которая обменивается на большее. Либо же человек неосознанно сдает все, что у него на руках есть, лишь бы это прекратилось", - объяснил психолог Максим Реуцкий.

Он добавил, что избежать влияния возможно и для этого нельзя сосредотачиваться на словах, которые говорят, на руках мошенника, нужно отводить взгляд и не смотреть в глаза.

В полиции обратились к родителям и посоветовали обсудить с детьми такие ситуации и дать указания о том, как себя вести, а деньги и ценности хранить в труднодоступных местах для детей.