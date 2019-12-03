Під Львовом у ванній кімнаті загадково загинула школярка: деталі трагедії

Під Львовом у ванній власного будинку задихнулася 11-річна школярка. Дівчинка пішла купатися, коли у ванній кімнаті працював газовий котел. Діану знайшла її мати і викликала швидку допомогу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка кликала дочку, коли вона була у ванній, але та не відповідала і вона зайшла перевірити, чи все нормально з дівчинкою. Коли мати зайшла у ванну то побачила, що її дочка лежить у воді без свідомості.

Спочатку жінка подумала, що дівчинка захлинулася, оскільки її голова лежала на поверхні. Після цього жінка відразу ж подзвонила в швидку допомогу.

Смерть школярки під Львовом (відео: YouTube)

Коли приїхали медики, то дівчинка вже не дихала, і вони констатували її смерть. Результати судмедекспертизи показали, що дівчинка отруїлася чадним газом. При цьому слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було.

Варто зазначити, що в будинку газовий котел був встановлений у ванній кімнаті. Його забрали на експертизу. За даним справу відкрито провадження за статтею "порушення правил безпеки".

Експерти попереджають, що газові прилади не можна встановлювати у ванній кімнаті, тому що там немає припливу повітря. Коли людина приймає ванну, то скупчується велика кількість пари, що заважає нормальному виходу відпрацьованих газів.

З початку року у Львівській області чадним газом отруїлися 13 осіб. Після цих інцидентів газовики почали позапланові перевірки вентиляційних каналів і димоходів в багатоквартирних будинках. Але жителі приватних будинків повинні були перевіряти їх самі.