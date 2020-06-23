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Под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидента

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 16:51
Под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидента
Под Львовом река Турьянка вышла из берегов и затопила сотню домов (коллаж: РБК-Украина)

Под Львовом затопило сотню домов из-за выхода реки Турьянка из берегов

Во Львовской области в селе Заречном Стрыйского района река Турьянка вышла из берегов из-за сильных ливней в регионе. Это привело к тому, что затоплены около 100 домов и 105 хозяйственно-нежилых сооружений.

Кроме того, пострадала недействующая школа, ветеринарный пункт, 2 продуктовых магазина и клуб-библиотека. Об этом сообщает ГСЧС Львовской области на своей странице в Facebook.

Под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидентаПод Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидента

Под Львовом река Турьянка вышла из берегов и затопила сотню домов (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Спасатели организовали две группы для поиска и спасения местных жителей. При этом было спасено 3 человека, один из которых обратился за медицинской помощью, поскольку находился в состоянии шока.

Под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидентаПод Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидента

Под Львовом река Турьянка вышла из берегов и затопила сотню домов (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Высота подтопления составляет 0,7-1 м. По состоянию на 6:00 23 июня уровень воды в жилых домах снизился до 15 см.

Под Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидентаПод Львовом река вышла из берегов и затопила сотню домов: фото и видео инцидента

Под Львовом река Турьянка вышла из берегов и затопила сотню домов (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Спасатели также отметили, что на въезде в село Заречное произошел перелив реки Свеча через дорогу, протяженностью 25 м. При этом проезд до населенного пункта имеется.

Под Львовом река Турьянка вышла из берегов и затопила сотню домов (видео: YouTube)

Напомним, что из-за сильных проливных дождей в Черновицкой и Ивано-Франковской области уровень воды в горных реках поднялся местами до 2-х метров. Людей эвакуируют из затопленных домов и организовывают питание и места для ночлега.

Ранее под Одессой из-за мощных ливней затопило целое село. Некоторые жители Старой Некрасовки Измаильского района остались без жилья.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Львовнаводнение
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