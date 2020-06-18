Под Одессой из-за мощных ливней затопило целое село (фото и видео)

Под Одессой затопило село после ливней (коллаж РБК-Украина)

Из-за непогоды и сильных дождей потоп в селе происходит уже не впервые

Под Одессой затопило целое село после сильного ливня, из-за чего в населенном пункте были повреждены несколько домов, а вода стояла почти по пояс. Некоторые жители Старой Некрасовки Измаильского района остались без жилья после мокрой стихии.

В результате значительных осадков в селе затопленными оказались 16 дворов, залиты почти все подвалы глубиной более 2 метров. Об этом передает "Думская".

Также отмечается, что спасатели 17 июня до самой темноты откачивали из них воду.

Сильнее всего пострадала улица Гагарина в низовье балки Манкахиу, разделяющая Старую Некрасовку на две части.

После того, как вода из-за ливня стала стремительно прибывать, многие жители не могли попасть домой на протяжении нескольких часов.

Мощный ливневый поток сдвигал тяжелые предметы во дворах. У одной из местных жительниц обрушился дом, а саму женщину еле успели спасти из здания через окно. Без жилья осталась и ее соседка: ее дом залило до подоконников. Женщину временно забрал к себе сын.

Во многих дворах полностью обвалились хозпостройки, также обрушилась бетонная плита на мосту через балку.

Под Одессой затопило село из-за сильных дождей (фото: dumskaya.net)

Между тем, нынешнее ЧП уже не первое в Старой Некрасовке - в селе регулярно происходят подтопления. Так, в 1988 году вода разрушила три жилых дома. Последний раз серьезный потоп был в 2012 году.

Во время дождей постоянно страдает более 70 огородных участков, из-за чего селяне не могут ничего выращивать на земле, хотя ежегодно платят за нее налог до 500 гривен.

Под Одессой после потопа в селе из-за ливней произошли разрушения (фото: dumskaya.net)

По мнению местных жителей, причиной затоплений является то, что подземная водосточная труба длиной 1700 метров, проложенная вдоль балки Манкахиу, давно заилилась, чистить ее некому, и во время сильных дождей стоки, не находящие выхода, заливают дворы селян.

Видео: Потоп в селе под Одессой после ливней

Ранее сообщалось, что недавно циклон и непогода натворили в Украине много бед в разных регионах, и в сети показали впечатляющие фото и видео "армагеддона".

Также несколько дней назад из-за сильных ливней село на Прикарпатье ушло под воду.

Но от осадков страдают и крупные города. Так, в Николаеве ливень затопил центр города, в Ужгороде - целый район, а ряд массивов в Киеве также ушли под воду после очередного ливня.

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Автор: Владимир Костырин