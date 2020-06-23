Під Львовом річка вийшла з берегів і затопила сотню будинків: фото і відео інциденту

Під Львовом річка Тур'янка вийшла з берегів і затопила сотню будинків (колаж: РБК-Україна)

Під Львовом затопило сотню будинків через вихід річки Тур'янка з берегів

У Львівській області в селі Зарічне Стрийського району річка Тур'янка вийшла з берегів через сильні зливи в регіоні. Це призвело до того, що затоплено близько 100 будинків і 105 господарсько-нежитлових споруд.

Крім того, постраждала нечинна школа, ветеринарний пункт, 2 продуктових магазини і клуб-бібліотека. Про це повідомляє ДСНС Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

Під Львовом річка Тур'янка вийшла з берегів і затопила сотню будинків (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Рятувальники організували дві групи для пошуку і порятунку місцевих жителів. При цьому було врятовано 3 людини, одна з яких звернулась за медичною допомогою, оскільки перебувала у стані шоку.

Під Львовом річка Тур'янка вийшла з берегів і затопила сотню будинків (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Висота підтоплення становить 0,7-1 м. Станом на 6:00 23 червня рівень води в житлових будинках знизився до 15 см.

Під Львовом річка Тур'янка вийшла з берегів і затопила сотню будинків (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Рятувальники також зазначили, що на в'їзді в село Зарічне стався перелив річки Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. При цьому проїзд до населеного пункту є.

Під Львовом річка Тур'янка вийшла з берегів і затопила сотню будинків (відео: YouTube)

Нагадаємо, що через сильних проливних дощів у Чернівецькій та Івано-Франківській області рівень води в гірських річках піднявся місцями до 2-х метрів. Людей евакуювали із затоплених будинків і організовують харчування та місця для ночівлі.

Раніше під Одесою через потужні зливи затопило ціле село. Деякі жителі Старої Некрасовки Ізмаїльського району залишились без житла.

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Автор: Роман Мирончук