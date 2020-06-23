В Украине сильные ливни натворили беды: затоплены дома, людей эвакуируют (фото, видео)

На западе Украины беда (коллаж РБК-Украина)

На западные регионы Украины обрушились сильные ливни

22 июня на западные регионы нашей страны обрушились сильные ливни, которые образовались в результате циклона, нависшего над Украиной. Начались сильные потопы. В следствии проливных дождей в Черновицкой и Ивано-Франковской области уровень воды в горных реках поднялся местами до 2-х метров.

На данный момент МВД и ГСЧС работают в усиленном режиме. Людей эвакуируют из затопленных домов и организовывают питание и места для того, чтобы переночевать.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео стихии.

В Украине ливни затопили села (фото:Суспільне)

"Между тем на Прикарпатье и Буковине - беда. Бывший ручей - стихийная река. Высокая вода сносит все, что ей попадается. А там где бешеный поток могли задержать леса, их давно нет", - написала пресс-секретарь киевского метро Наталка Макогон.

Опубліковано Наталкою Макогон Понеділок, 22 червня 2020 р.

Опубліковано Наталкою Макогон Понеділок, 22 червня 2020 р.

На Прикарпатье стихийное бедствие (видео: Суспільне)

Судя по видеороликам, люди не могут самостоятельно перейти улицу из-за уровня воды на них. Сильные потопы превратили улицы в реки.

На западные регионы обрушились ливни (YouTube)

Как мы ранее сообщали, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях дожди и ливни спровоцировали сильные наводнения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова