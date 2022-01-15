Під Львовом загинуло чотири лебеді: "хліб для них - отрута"

У Червонограді на річці Західний Буг загинуло чотири лебеді. Також рятувальники переконані, що причиною смерті була шкідлива їжа, якою птахів підгодовували місцеві мешканці.

Так, щороку на зимівлю в місто прилітає до 300 лебедів. Тому місцеві дуже люблять дивитися на птахів і часто приносять з собою хліб. Однак, для птахів він небезпечний.

"Лебеді на мілководді можуть дістати собі харчі самі. А люди в нас допомагають, тому що переживають за них і приносять хліба. Хліб для них — отрута, тому, що він розкладається в шлунку, починається загноєння, вони хворіють і гинуть", - розповіла працівниця Червоноградської рятувальної станції Світлана Вергун.

Окрім того, особливо це небезпечно для молодих птахів. Все тому, що вони ще не навчилися роздобувати їжу самостійно.

Рятувальники вішають попередження. Водночас місцеві мешканці кажуть, що про заборону знають й підгодовують лебедів переважно зерном.

Під Львовом загинуло чотири лебеді (suspilne.media)

Рятувальники розповіли, що цих птахів можна підгодовувати тільки тоді, коли температура повітря опускаються до -15 градусів. Адже тільки тоді лебедям можна приносити зерно, кукурудзу, капусту та буряк.

Під Львовом загинуло чотири лебеді (suspilne.media)