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Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Новина українською →
Львов, Вторник 04 января 2022 22:02
Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото) Коллаж РБК-Украина: под Львовом археологи нашли артефакты времен Римской империи
Автор: Роман Мирончук

Во Львовской области рядом с селом Каров археологи обнаружили новые сенсационные артефакты времен Римской империи. Среди найденного, в частности, человеческие останки и фрагменты двух уникальных для Украины стеклянных кубков.

Об этом сообщает Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

В погребении археологи также нашли обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

По словам экспертов, наличие всех этих дорогих предметов говорит о том, что здесь был похоронен богатый мужчина. Сама находка датируется началом ІІІ ст. н. э.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Интересно, что раскопки возле села Каров начались еще в 2017 году, когда случайно здесь обнаружили древний меч и другие изделия из метала.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Когда археологи начали раскопки, то поняли, что перед ними - древний могильник германских племен, которых, как считалось ранее, на этой территории не должно было быть.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Ученые предположили, что здесь жили люди из Среднего Дуная. Они поселились на этой территории из-за Маркоманской войны 166-180 годов. В те времена германские и сарматские племена воевали с Римом.

Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Напомним, под Тернополем нашли захоронение, возраст которого 3000 лет.

Ранее в центре Киева провалился асфальт, а внизу оказался подвал исторической усадьбы.

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Львовская область археологические раскопки
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