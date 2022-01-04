Под Львовом обнаружили сенсационные артефакты времен Римской империи (фото)

Во Львовской области рядом с селом Каров археологи обнаружили новые сенсационные артефакты времен Римской империи. Среди найденного, в частности, человеческие останки и фрагменты двух уникальных для Украины стеклянных кубков.

Об этом сообщает Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА на своей странице в Facebook .

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

В погребении археологи также нашли обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр.

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

По словам экспертов, наличие всех этих дорогих предметов говорит о том, что здесь был похоронен богатый мужчина. Сама находка датируется началом ІІІ ст. н. э.

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Интересно, что раскопки возле села Каров начались еще в 2017 году, когда случайно здесь обнаружили древний меч и другие изделия из метала.

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Когда археологи начали раскопки, то поняли, что перед ними - древний могильник германских племен, которых, как считалось ранее, на этой территории не должно было быть.

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Ученые предположили, что здесь жили люди из Среднего Дуная. Они поселились на этой территории из-за Маркоманской войны 166-180 годов. В те времена германские и сарматские племена воевали с Римом.

Археологи под Львовом обнаружили артефакты времен Римской империи (фото: facebook.com/architecturelvivregion)