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Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

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Львів, Вівторок 04 січня 2022 22:02
Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото) Колаж РБК-Україна: під Львовом археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області поряд з селом Карів археологи виявили нові сенсаційні артефакти часів Римської імперії. Серед знайденого, зокрема, людські останки та фрагменти двох унікальних для України скляних кубків.

Про це повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА на своїй сторінці в Facebook.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

У похованні археологи також знайшли уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яного ящика, оббитого бронзовими пластинками з декоративними цвяхами і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

За словами експертів, наявність всіх цих дорогих предметів говорить про те, що тут був похований багатий чоловік. Сама Знахідка датується початком ІІІ ст. н. е.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Цікаво, що розкопки біля села Карів почалися ще в 2017 році, коли випадково тут виявили стародавній меч та інші вироби з металу.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Коли археологи почали розкопки, то зрозуміли, що перед ними - стародавній могильник німецьких племен, яких, як вважалося раніше, на цій території не повинно було бути.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Вчені припустили, що тут жили люди з середнього Дунаю. Вони оселилися на цій території через Маркоманську війну 166-180 років. У ті часи німецькі і сарматські племена воювали з Римом.

Під Львовом виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії (фото)

Археологи під Львовом виявили артефакти часів Римської імперії (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Нагадаємо, під Тернополем знайшли поховання, вік якого 3000 років.

Раніше в центрі Києва провалився асфальт, а внизу опинився підвал історичної садиби.

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Львівська область археологические раскопки
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