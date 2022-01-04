Лежали в могиле, обнявшись: под Тернополем нашли захоронение, возраст которого 3000 лет (фото)

В Тернополе ученые сканировали череп, которому три тысячи лет. Он был найден еще более десяти лет назад во время археологической экспедиции под руководством Василия Ильчишина возле села Мыльное Залозецкой громады.

Об исследовании антропологического материала Ильчишин рассказал на своей странице в Facebook , показав также уникальные фото и видео.

По словам директора Залозецкого музея, в результате сканирования останков, принадлежащих представителю Высоцкой культуры, "было получено 3D изображение черепа, что даст возможность изготовить его копию и в перспективе реконструировать внешний вид лица древнего человека, который проживал на Залозеччине еще три тысячи лет назад".

"Пока только знаем, что череп принадлежал молодому индивиду мужского пола возраста 20-25 лет", - добавил он.

Ученые сканировали останки представителя Высоцкой культуры (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Как хоронили людей в племенах Высоцкой культуры

Высоцкая культура - культура племен, которые жили 1100-600 годах до нашей эры на территории современной Тернопольской области и частично на Львовщине.

Племена жили в открытых селениях на приречных дюнах и над поймами.

Ученые установили, что в те времена средний возраст человека достигал 35-40 лет.

В свое время Ильчишин вблизи села Мыльное раскопал один из крупнейших некрополей Высоцкой культуры, где археологи обнаружили 183 захоронения.

Фото из исследований экспедицией ОАСУ 2011 года (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

При этом случалось немало парных, у которых одновременно были похоронены два человека, чаще всего - мужчина и женщина.

Одно из таких особенно заинтересовало ученых. Дело в том, что в раскопанной могиле уже окоченевший труп мужчины обнимает женщина. То есть на момент захоронения она еще была жива.

По утверждениям патологоанатомов, заключить уже неживые тела в такие объятия, было просто невозможно.

Это наводит на мысль, что "представителям племени Высоцкой культуры было присуще женщину живой класть в могилу вместе с умершим мужчиной".

"Скорее всего, ее опьяняли, спаивали чем-то - ядом или снотворным, и закапывали", - рассказывал историк в интервью "За Збручем".

Фото из исследований экспедицией ОАСУ 2011 года (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Прорисовка обнаруженного захоронения и сопутствующего инвентаря (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)