ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 16 декабря 2021 18:31
В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото) Фото: в центре Киева провалился асфальт, под которым обнаружили подвал усадьбы (facebook.com/tymur.bobrovskyy)
Автор: Роман Мирончук

В центре Киева во дворе дома провалился асфальт. При этом под ним оказался подвал усадьбы начала ХІХ века. Находку обнаружили по адресу улица Малая Житомирская 16/3.

Об этом сообщает археолог Тимур Бобровский на своей странице в Facebook.

Мужчина также опубликовал фотографию провала, в котором виден старинный подвал.

В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото)

В центре Киева провалился асфальт (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Изначально он сомневался в его возрасте, но в комментариях под фото эксперт Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова отметила, что это подвалы усадьбы начала XIX века.

"Это подвалы во дворе усадьбы, дровники чаще, таких много было в городских усадьбах. Они часто упоминаются в описаниях имущества/максимально использовали площадь участка. Застройка самой усадьбы - начало ХХ века, следовательно, и подвалы тех времен", - написала Мокроусова.

Эксперт также отметила, что дома усадьбы - достопримечательности местного значения.

Напомним, что в Турции археологи обнаружили древний дворец, которому более девяти столетий. Огромное строение было найдено в исторической провинции Шанлиурфа.

Ранее под Тернополем обнаружили захоронение древних людей. Предварительное изучение останков показало, что захоронение может относиться с IV-III тысячелетию до нашей эры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми