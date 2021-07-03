Под Львовом молния убила мальчика: как не пострадать во время грозы

Об этом 3 июля передали в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook .

ЧП зафиксировано в пятницу в 21:45.

Во время вчерашней грозы в Подберезцовской территориальной общине молния ударила в подростка на улице, и разряд оказался для него смертельным.

В Департаменте отметили, что детали и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.

"Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21:45 ч., В с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТО), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сводке ведомства об оперативной обстановке по вопросам чрезвычайных ситуаций и о других опасных событиях на территории области.

Правила поведения при грозе - как уберечься от молнии

Согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. В ГСЧС Украины дали ряд рекомендаций о том, как следует себя вести, если вы оказались в эпицентре грозы, или даже просто дома. Спасатели также отметили, что температура при разряде молнии может превышать 30 тысяч градусов по Цельсию - это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца.

Во время грозы, если вы находитесь дома , закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд. Если вы находитесь на улице , избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья. Если вы оказались в лесу , не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества , меньше всего - ива, клен и кусты.

, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. , меньше всего - ива, клен и кусты. Если вы оказались в поле , найдите сухое углубление в земле. Если поблизости такого нет, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

, найдите сухое углубление в земле. Если поблизости такого нет, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост. Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле , очень важно поскорее остановиться, так как это опасно.

, очень важно поскорее остановиться, так как это опасно. Также спасатели рекомендуют не пользоваться и отключать все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, которые являются своеобразными приемниками для шаровых молний.

В ГСЧС Украины дали советы, как уберечься от молнии (фото: dsns.gov.ua)