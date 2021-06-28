Молния под Черкассами убила двух людей: нарушили элементарные правила безопасности
В Черкасской области из-за молнии погибло два человека, а еще один – оказался в реанимации. Люди во время грозы нарушили элементарные правила безопасности и попытались укрыться под деревом.
Детали рассказала пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок в Facebook.
Трагедия произошла в селе Софиевка Черкасской области около 6 часов вечера в субботу, 26 июня.
"Около шести вечера пришел вызов, что в селе Софиевка, за школой молния ударила в дерево, под которым находилось трое людей. На место происшествия немедленно выехали три бригады экстренной помощи. Как оказалось, все трое людей отдыхали возле водоема и когда началась гроза – спрятались под дерево. На месте медики установили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина, приблизительно 55 лет", - сказано в сообщении.
Под деревом в момент попадания молнии находилась еще одна женщина, которой удалось выжить.
"Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренной помощи, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - добавила Назарок.
Почему произошла трагедия
В комментариях пользователи отметили, что взрослые нарушили элементарное правило безопасности во время грозы. Спасатели постоянно их напоминают, однако это не помогает.
Во время сильной грозы категорически нельзя:
Использовать на открытом пространстве мобильный телефон, кроме случаев, когда нужно экстренно вызвать помощь.
Нельзя стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов. Молния может попасть в дерево и разнести его в щепки.
Прятаться от грозы на возвышении.
Нельзя приближаться к линиям электропередач или стоять рядом с металлическими ограждениями, трубами, рельсами.
Нельзя находиться на опушках леса, где течет вода.
Нельзя находится на высоких точках на местности – туда молния попадет чаще всего.
Нельзя находиться прямо возле водоема или в воде.
Где можно прятаться во время грозы
В надежных закрытых помещениях – магазины, жилые дома.
В низине, среди невысоких деревьев с густыми кронами. В ямах, канавах, оврагах, где нет воды.
Если нужно пересечь открытое пространство – нужно идти спокойным шагом, а не бежать.
Защитой от грозы и молнии может стать автомобиль, который не находится в опасных зонах – под деревьями или щитами. Это касается только тех машин, где в салоне нет металлических предметов, которые соприкасаются с элементами кузов.
Напомним, ранее мы писали о том, что школьницу едва не убила молния, так как во время грозы она говорила по телефону.