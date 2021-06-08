В Харьковской области мужчину убило ударом молнии

В селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Об этом сообщает местный сайт 057 со ссылкой на директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

Как отметили очевидцы, в этот момент даже не было дождя.

"Мужчина скончался на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии", - отметил Забашта.

Инцидент произошел 7 июня около 15:25 в Барвенковском районе области в селе Красная Поляна мужчина погиб от удара молнии.

Напомним, накануне спасатели напомнили украинцам, как следует себя вести во время такой погоды.

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Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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