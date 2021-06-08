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В Харьковской области мужчину убило ударом молнии

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 08 июня 2021 11:31
В Харьковской области мужчину убило ударом молнии Фото: в Харьковской области мужчину убило ударом молнии pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Об этом сообщает местный сайт 057 со ссылкой на директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

Инцидент произошел 7 июня около 15:25 в Барвенковском районе области в селе Красная Поляна мужчина погиб от удара молнии.

"Мужчина скончался на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии", - отметил Забашта.

Как отметили очевидцы, в этот момент даже не было дождя.

Напомним, накануне спасатели напомнили украинцам, как следует себя вести во время такой погоды.

Синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Синоптики предупредили, что Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.

Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

На прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

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