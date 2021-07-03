Під Львовом блискавка вбила хлопчика: як не постраждати під час грози
Під Львовом загинув 14-річний хлопчик в результаті попадання блискавки. Трагічний випадок стався в селі Тарасівка вчора ввечері.
Про це 3 липня передали в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook.
НП зафіксовано в п'ятницю о 21: 45.
Під час вчорашньої грози в Підберізцівській територіальній громаді блискавка вдарила в підлітка на вулиці, і розряд виявився для нього смертельним.
У департаменті зазначили, що деталі та обставини трагедії, що трапилася, встановлюються.
"Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження", - йдеться у зведенні відомства про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області.
Правила поведінки в грозу - як уберегтися від блискавки
Згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. У ДСНС України дали ряд рекомендацій про те, як слід поводитися, якщо ви опинилися в епіцентрі грози, або навіть просто вдома. Рятувальники також зазначили, що температура при розряді блискавки може перевищувати 30 тисяч градусів за Цельсієм - це приблизно в 5 разів більше за температуру на поверхні Сонця.
- Під час грози, якщо ви знаходитесь вдома, закрийте всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.
- Якщо ви знаходитесь на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.
- Якщо ви опинилися у лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від попадання блискавки, значить ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно. Дуб, тополя, сосна і ялина - найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше - верба, клен і кущі.
- Якщо ви опинилися у полі, знайдіть сухе поглиблення в землі. Якщо поблизу такого немає, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
- Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді або мотоциклі, дуже важливо скоріше зупинитися, оскільки це небезпечно.
- Також рятувальники рекомендують не користуватися і відключати всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, які є своєрідними приймачами для кульових блискавок.
У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)
Нагадаємо, що наприкінці червня під Черкасами блискавка вбила двох людей, які порушили елементарні правила безпеки. Також ми писали про те, що раніше під Харковом чоловіка вбило ударом блискавки. Додамо також, що раніше під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному.