Під Львовом блискавка вбила хлопчика: як не постраждати під час грози

Про це 3 липня передали в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook .

НП зафіксовано в п'ятницю о 21: 45.

Під час вчорашньої грози в Підберізцівській територіальній громаді блискавка вдарила в підлітка на вулиці, і розряд виявився для нього смертельним.

У департаменті зазначили, що деталі та обставини трагедії, що трапилася, встановлюються.

"Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження", - йдеться у зведенні відомства про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області.

Правила поведінки в грозу - як уберегтися від блискавки

Згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. У ДСНС України дали ряд рекомендацій про те, як слід поводитися, якщо ви опинилися в епіцентрі грози, або навіть просто вдома. Рятувальники також зазначили, що температура при розряді блискавки може перевищувати 30 тисяч градусів за Цельсієм - це приблизно в 5 разів більше за температуру на поверхні Сонця.

Під час грози, якщо ви знаходитесь вдома , закрийте всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.

, закрийте всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд. Якщо ви знаходитесь на вулиці , уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.

, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися у лісі , не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від попадання блискавки, значить ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно. Дуб, тополя, сосна і ялина - найбільш уразливі для розрядів електрики , найменше - верба, клен і кущі.

, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від попадання блискавки, значить ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно. , найменше - верба, клен і кущі. Якщо ви опинилися у полі , знайдіть сухе поглиблення в землі. Якщо поблизу такого немає, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

, знайдіть сухе поглиблення в землі. Якщо поблизу такого немає, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст. Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді або мотоциклі , дуже важливо скоріше зупинитися, оскільки це небезпечно.

, дуже важливо скоріше зупинитися, оскільки це небезпечно. Також рятувальники рекомендують не користуватися і відключати всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, які є своєрідними приймачами для кульових блискавок.

У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)