Под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному
В Житомирской области молния поразила девушку, которая во время грозы в доме разговаривала по телефону.
Об этом сообщает Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
Так, инцидент произошел во вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин. Молния поразила девушка, когда та в доме разговаривала по мобильному телефону.
Девушку 2006 года рождения медики госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении. Состояние здоровья девушки врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Отметим, что это уже второй случай, который произошел в этом году. От удара молнии также пострадал 42-летний житель Житомирского района.
Как уберечься от молнии во время грозы?
- Во время грозы дома необходимо закрыть все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, что, как магнит, притягивает шаровую молнию. Также, как можно дальше держитесь от электроприборов, ведь все они притягивают разряд.
- На улице избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.
- Если вы оказались в лесу, то не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель – наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.
- В поле найдите углубление в земле. Необходимо, чтобы оно было сухим, потому что влага сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.
- Во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, нужно остановиться. Когда же вы находитесь в автомобиле опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут притягивать разряды.
Фото: как уберечься от молнии (dsns.gov)
Кроме того, все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя ими пользоваться во время грозы, их необходимо выключить.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.
Также штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Ожидается ливень и штормовой ветер.