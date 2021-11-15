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Десятки снарядов и мин: в Луганской области выявили схрон боевиков

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Донбасс, Понедельник 15 ноября 2021 18:49
Десятки снарядов и мин: в Луганской области выявили схрон боевиков Фото: в Луганской области обнаружили схрон боевиков с минами и снарядами (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила возле линии разграничения в Луганской области очередной подземный схрон боевиков. В тайнике находилось более 100 артиллерийских снарядов, мин и гранат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подземный тайник боевики оборудовали в 2014 году на территории Щастинского района, в 5 километрах от линии разграничения. При осмотре схрона были обнаружены:

  • более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;
  • 5 противотанковых мин ТМ-62;
  • 10 гранат Ф-1 и РГД;
  • одна дымовая шашка.

Общий вес обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составлял около 40 килограммов. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали для обстрела позиций украинских военных и совершения диверсий на энергетических и водопитающих объектах.

"Продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", - отметили в ООС.

Фото: в Луганской области обнаружили схрон боевиков с минами и снарядами (facebook.com/pressjfo.news)

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