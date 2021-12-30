Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: "дивовижна знахідка" (фото)

У селі Гримайлівка Золочівського району Львівської області знайшли міну часів Другої світової війни, що висіла просто на дереві.

Так, рятувальники зазначили, що небезпечну вибухівку ймовірно знайшли невідомі та повісили на дерево.

Однак, у ДСНС наголосили, що міна становила небезпеку для місцевих жителів, оскільки вона була за кілька сотень метрів від житлових будинків. Вибухотехніки уже знешкодили міну.

"Дивовижна знахідка. Невже після майже 80 років з часів Другої світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухівки, це - єдиний правильний вихід", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали українців у випадку виявлення небезпечної вибухівки, одразу телефонувати на 101.

У Львівській області на дереві знайшли міну (facebook.com/MNS.GOV.UA)