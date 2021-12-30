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Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: "дивовижна знахідка" (фото)

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Львівська область, Четвер 30 грудня 2021 16:38
Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: "дивовижна знахідка" (фото) У Львівській області на дереві знайшли міну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Гримайлівка Золочівського району Львівської області знайшли міну часів Другої світової війни, що висіла просто на дереві.

Про це повідомили в ДСНС України.

Так, рятувальники зазначили, що небезпечну вибухівку ймовірно знайшли невідомі та повісили на дерево.

Однак, у ДСНС наголосили, що міна становила небезпеку для місцевих жителів, оскільки вона була за кілька сотень метрів від житлових будинків. Вибухотехніки уже знешкодили міну.

"Дивовижна знахідка. Невже після майже 80 років з часів Другої світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухівки, це - єдиний правильний вихід", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали українців у випадку виявлення небезпечної вибухівки, одразу телефонувати на 101.

Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: &quot;дивовижна знахідка&quot; (фото)Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: &quot;дивовижна знахідка&quot; (фото)У Львівській області на дереві знайшли міну (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі військовий підірвався на міні.

Також ми писали, що у Луганській області виявили схрон бойовиків.

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