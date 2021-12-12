На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации

В воскресенье, 12 декабря, на Донбассе подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его эвакуировали в военный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"Минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 49 лет, лейтенант. Медслужбой воинской части была произведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Состояние раненого военного оценивается как средней тяжести.

В штабе заявили, что во время осмотра раненого было выяснено, что боевики

Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами.

"Они запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что по факту инцидента будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.