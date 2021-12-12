ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 21:46
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации Фото: На Донбассе военный подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, на Донбассе подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его эвакуировали в военный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 49 лет, лейтенант. Медслужбой воинской части была произведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Состояние раненого военного оценивается как средней тяжести.

В штабе заявили, что во время осмотра раненого было выяснено, что боевики
Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами.

"Они запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что по факту инцидента будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет