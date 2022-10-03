У Львові побудують унікальний кемп для переселенців: як він виглядатиме (фото)

Днями у Львові презентували незвичайне житло для переселенців, а саме сучасний комʼюніті-центр. Ініціатива не лише надає прихисток, а допомагає постраждалим соціалізуватися.

Фото майбутнього львівського кемпу для переселенців дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що таке ком'юніті-центр?

Urban Camp Lviv - це житло для внутрішньо переміщених сімей з дітьми, яке, на відміну від інших прихистків, робить акцент не лише на наданні житла, а й на адаптації переселенців до нового життя.

Для проведення активностей за участі мешканців кемпу, львів'ян та гостей міста в кемпі планують облаштувати затишний двір, публічний простір та івент-спейс.

Основний акцент робитимуть на проведенні майстер-класів та заходів вуличних культур та креативних індустрій.

Кемп буде розміщено в колишньому будинку культури в залізничному районі міста. При його облаштуванні команда збереже модерністську архітектуру будівлі, декоративні елементи та унікальне мозаїчне панно, що прикрашає перший поверх.

Яким буде Urban Camp Lviv?

У внутрішньому дворі кемпу розмістять простір для вуличного відпочинку, активну зону для вуличних ігор, місце для зустрічі та роботи на вулиці, місце для городу.

Внутрішній дворик (фото: Urban Camp Lviv)

Перший поверх займатиме так званий комʼюніті-простір, щось на кшталт зони для спілкування. Тут облаштують інфо-поінт, коворкінг, дитячу кімнату та обідню зону кемпу, а також розмістять кухню та офіси.

Перший поверх ком'юніті-центру (фото: Urban Camp Lviv)

На другому поверсі розміститься житлова зона з чотирма типами кімнат: на дві, три або чотири особи. Усього в кемпі одночасно зможуть проживати до 100 осіб.

Типи житла в кемпі (фото: Urban Camp Lviv)

Окремо також розмістять великий івент-спот для проведення фестивалів та заходів.

План івент-споту (фото: Urban Camp Lviv)

На мінус першому поверсі обладнають сучасне укриття, розраховане на всіх мешканців кемпу.

Додамо, що команда громадської організації Street Culture & Urban Reforms, яка реалізує Urban Camp Lviv, після перемоги планує розвивати кемп, як новітній спортивно-молодіжний культурний центр.