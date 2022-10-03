У Львові побудують унікальний кемп для переселенців: як він виглядатиме (фото)
Днями у Львові презентували незвичайне житло для переселенців, а саме сучасний комʼюніті-центр. Ініціатива не лише надає прихисток, а допомагає постраждалим соціалізуватися.
Фото майбутнього львівського кемпу для переселенців дивіться нижче в матеріалі Styler.
Що таке ком'юніті-центр?
Urban Camp Lviv - це житло для внутрішньо переміщених сімей з дітьми, яке, на відміну від інших прихистків, робить акцент не лише на наданні житла, а й на адаптації переселенців до нового життя.
Для проведення активностей за участі мешканців кемпу, львів'ян та гостей міста в кемпі планують облаштувати затишний двір, публічний простір та івент-спейс.
Основний акцент робитимуть на проведенні майстер-класів та заходів вуличних культур та креативних індустрій.
Кемп буде розміщено в колишньому будинку культури в залізничному районі міста. При його облаштуванні команда збереже модерністську архітектуру будівлі, декоративні елементи та унікальне мозаїчне панно, що прикрашає перший поверх.
Яким буде Urban Camp Lviv?
У внутрішньому дворі кемпу розмістять простір для вуличного відпочинку, активну зону для вуличних ігор, місце для зустрічі та роботи на вулиці, місце для городу.
Внутрішній дворик (фото: Urban Camp Lviv)
Перший поверх займатиме так званий комʼюніті-простір, щось на кшталт зони для спілкування. Тут облаштують інфо-поінт, коворкінг, дитячу кімнату та обідню зону кемпу, а також розмістять кухню та офіси.
Перший поверх ком'юніті-центру (фото: Urban Camp Lviv)
На другому поверсі розміститься житлова зона з чотирма типами кімнат: на дві, три або чотири особи. Усього в кемпі одночасно зможуть проживати до 100 осіб.
Типи житла в кемпі (фото: Urban Camp Lviv)
Окремо також розмістять великий івент-спот для проведення фестивалів та заходів.
План івент-споту (фото: Urban Camp Lviv)
На мінус першому поверсі обладнають сучасне укриття, розраховане на всіх мешканців кемпу.
Додамо, що команда громадської організації Street Culture & Urban Reforms, яка реалізує Urban Camp Lviv, після перемоги планує розвивати кемп, як новітній спортивно-молодіжний культурний центр.
Раніше ми писали, куди переселенцям повторно подати заявки на отримання виплат.
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