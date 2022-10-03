Во Львове построят уникальный кемп для переселенцев: как он будет выглядеть (фото)

На днях во Львове представили необычное жилье для переселенцев, а именно современный коммьюнити-центр. Инициатива не только предоставляет места для проживания, но и помогает пострадавшим социализироваться.

Фото будущего львовского кемпа для переселенцев смотрите ниже в материале Styler.

Что такое коммьюнити-центр?

Urban Camp Lviv - это жилье для внутренне перемещенных семей с детьми, которое, в отличие от других приютов, делает акцент не только на предоставлении жилья, но и адаптации переселенцев к новой жизни.

Для активностей с участием жителей кемпа, львовян и гостей города в кемпе планируют обустроить уютный двор, публичное пространство и ивент-спейс.

Основной акцент будут делать на проведении мастер-классов и мероприятий уличных культур и креативных индустрий.

Кемп будет размещен в бывшем здании культуры в железнодорожном районе города. При его обустройстве команда сохранит модернистскую архитектуру здания, декоративные элементы и уникальное мозаичное панно, украшающее первый этаж.

Каким будет Urban Camp Lviv?

Во внутреннем дворе кемпа разместят простор для уличного отдыха, активную зону для уличных игр, место для встречи и работы на улице, место для огорода.

Внутренний дворик (фото: Urban Camp Lviv)

Первый этаж будет занимать так называемое коммьюнити-пространство, что-то вроде зоны для общения. Здесь обустроят инфо-поинт, коворкинг, детскую и обеденную зону кемпа, а также разместят кухню и офисы.

Первый этаж коммьюнити-центра (фото: Urban Camp Lviv)

На втором этаже разместится жилая зона с четырьмя типами комнат: на два, три или четыре человека. Всего в кемпе одновременно смогут проживать до 100 человек.

Типы жилья в кемпе (фото: Urban Camp Lviv)

Отдельно также будет размещен большой ивент-спот для проведения фестивалей и мероприятий.

План ивент-спота (фото: Urban Camp Lviv)

На минус первом этаже оборудуют современное укрытие, рассчитанное на всех обитателей кемпа.

Добавим, что команда общественной организации Street Culture & Urban Reforms, которая реализует Urban Camp Lviv, после победы планирует развивать кемп, как новейший спортивно-молодежный культурный центр.