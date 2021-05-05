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Во Львове засветился единственный в Украине белый Rolls-Royce Ghost стоимостью 10 миллионов

Автор: Роман Мирончук

Во Львове заметили редкий Rolls-Royce Ghost. При этом в белом цвете - это единственный такой автомобиль в Украине. Машину приобрел кто-то из местных, поскольку у нее львовская регистрация.

Фотографию опубликовали на странице "luxcar_of_ua" в Instagram.

Rolls-Royce Ghost во Львове (фото: instagram.com/luxcar_of_ua)

Стоимость такого автомобиля составляет около 10 миллионов гривен.

Rolls-Royce Ghost во Львове (фото: lviv1256.com)

Машина оснащена мотором V12 с объемом 6,75 л с двумя турбокомпрессорами, который установлен за передней осью. Мощность двигателя составляет 571 л. с. Разгон до "сотни" занимает всего 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой 250 км/ч.

Напомним, эксперты немецкого автомобильного клуба рассказали, какие машины чаще всего ломаются на дороге и могут создать своим владельцам настоящие проблемы.

Мы также писали о том, что в Украине приняли новые законопроекты для растаможки авто на европейской регистрации по упрощенной процедуре. На это дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона. Эксперты рассказали о процедуре сертификации, изменении стоимости и экономии.

Также специалисты рассказали о случаях мошенничества, и дали советы, как не переплачивать за растаможку. При этом отмечается, что раньше, чтобы растаможить авто, нужно было получить "сертификационную справку" перед подачей таможенной декларации. А ее стоимость составляла 600-1000 гривен.

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