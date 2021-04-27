Растаможка евроблях: эксперты объяснили процедуру сертификации авто и как не переплатить
В Украине приняли новые законопроекты для растаможки авто на европейской регистрации по упрощенной процедуре, на что дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона. Эксперты рассказали о процедуре сертификации, изменении стоимости и экономии.
Об этом 27 апреля говорится в сообщении организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.
Также специалисты обратили внимание на случаи мошенничества, и дали советы, как не переплатить за растаможку
Порядок сертификации при растаможке "евробляхи"
- транспортное средство должно быть исправным;
- необходимо подать заявление с оригиналами таких документов: заявление, паспорт 1,2 страницы, прописка, идентификационный код, договор купли-продажи, регистрационный документ (техпаспорт);
- оплатить стоимость сертификации.
Экономия на сертификации
Отмечается, что раньше, чтобы растаможить автомобиль, необходимо было получить "сертификационную справку" (цена ее около 600-1000 гривен) перед подачей таможенной декларации. А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЭО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, за который брали в среднем 3,5 тысячи гривен, но иногда и до 5 тысяч гривен.
Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением без "сертификационной справки", и по самым низким ценам за "сертификат". Таким образом можно сэкономить почти в два раза.
"С целью получить двойную награду за "справку" отдельно, и "сертификат" отдельно некоторые центры (лаборатории) говорят о невозможности сделать сертификацию без таможенной декларации. Это не правда, обращайтесь к тем, кто делает сразу сертификацию без таможенной декларации", - рекомендуют эксперты.
Отказы в сертификации и мошенники
Отмечается, что есть такие сертификационные центры (лаборатории), которые находятся в процессе ликвидации, но пока выдают сертификаты соответствия, дешевле средних цен. Однако с ними в дальнейшем вы не сможете пройти таможенное оформление.
Из-за увеличения спроса появились мошенники, предлагающие поддельные сертификационные документы. Аферисты предлагают обеспечить сертификацию без физического присутствия автомобиля - мол, не нужно никуда ехать, а сертификат передадут через почту. Однако с документами от таких злоумышленников в дальнейшем невозможно пройти таможенное оформление, да и у правоохранительных органов могут возникнуть к вам вопрос.
Видео: какая процедура сертификации при растаможке "евроблях"
Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему с евробляхами, обманывая со шведскими, польскими и латвийскими техпаспортами.