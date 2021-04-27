Растаможка евроблях: эксперты объяснили процедуру сертификации авто и как не переплатить

В Украине приняли новые законопроекты для растаможки авто на европейской регистрации по упрощенной процедуре, на что дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона. Эксперты рассказали о процедуре сертификации, изменении стоимости и экономии.

Об этом 27 апреля говорится в сообщении организации "АвтоЕвроСила" в Facebook .

Также специалисты обратили внимание на случаи мошенничества, и дали советы, как не переплатить за растаможку

Порядок сертификации при растаможке "евробляхи"

транспортное средство должно быть исправным;

необходимо подать заявление с оригиналами таких документов: заявление, паспорт 1,2 страницы, прописка, идентификационный код, договор купли-продажи, регистрационный документ (техпаспорт);

оплатить стоимость сертификации.

Экономия на сертификации

Отмечается, что раньше, чтобы растаможить автомобиль, необходимо было получить "сертификационную справку" (цена ее около 600-1000 гривен) перед подачей таможенной декларации. А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЭО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, за который брали в среднем 3,5 тысячи гривен, но иногда и до 5 тысяч гривен.

Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением без "сертификационной справки", и по самым низким ценам за "сертификат". Таким образом можно сэкономить почти в два раза.

"С целью получить двойную награду за "справку" отдельно, и "сертификат" отдельно некоторые центры (лаборатории) говорят о невозможности сделать сертификацию без таможенной декларации. Это не правда, обращайтесь к тем, кто делает сразу сертификацию без таможенной декларации", - рекомендуют эксперты.

Отказы в сертификации и мошенники

Отмечается, что есть такие сертификационные центры (лаборатории), которые находятся в процессе ликвидации, но пока выдают сертификаты соответствия, дешевле средних цен. Однако с ними в дальнейшем вы не сможете пройти таможенное оформление.

Из-за увеличения спроса появились мошенники, предлагающие поддельные сертификационные документы. Аферисты предлагают обеспечить сертификацию без физического присутствия автомобиля - мол, не нужно никуда ехать, а сертификат передадут через почту. Однако с документами от таких злоумышленников в дальнейшем невозможно пройти таможенное оформление, да и у правоохранительных органов могут возникнуть к вам вопрос.

Видео: какая процедура сертификации при растаможке "евроблях"