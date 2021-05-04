Эксперты назвали авто, которые чаще всего ломаются на дороге

Эксперты немецкого автомобильного клуба рассказали, какие машины чаще всего ломаются на дороге и могут создать своим владельцам настоящие проблемы.

По мнению специалистов, самый ненадежный автомобиль - это 10-летний Kia Ceed (52,7% поломок от общего количества). У этой машины проблемы с аккумулятором, стартером, бензонасосом, цепями привода ГРМ и свечами зажигания.

Эксперты говорят, что только в последние годы данные корейские авто делались так, что в них практически не было поломок.

На втором месте по частым поломкам идет еще один корейский автомобиль Hyundai i20 (42,2%). В нем проблемными местами оказались свечи зажигания и стартер.

У Kia Sportage (38,6%) также есть проблемы, которые имеются в других предшествующих авто.

Далее в списки ненадежных авто идут минивэна Seat Alhambra и VW Sharan (35,1%). Специалисты отметили у них слабые системы рециркуляции выхлопных газов и впрыска AdBlue.

Далее в списке проблемных авто идут Smart Forfour (32,8%), у которого очень часто разряжался аккумулятор, а также Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) и Renault Kangoo (30,1%). У автомобилей Renault часто возникали проблемы с электрикой.