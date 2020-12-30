Во Львове врачи спасли жену священника с 90% поражением легких

Врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова спасли жену священника, у которой легкие были поражены на 90%. Мать шестерых детей была в отделении интенсивной терапии 15 суток и находилась на искусственной вентиляции легких.
Позже ее перевели в терапевтическое отделение. Для ее лечения медики использовали аппарат для искусственной вентиляции легких, подключали систему мониторинга, которая работала круглосуточно и следила за всеми показателями, обеспечивающими жизнедеятельность. Об этом львовская больница сообщила на своей странице в Facebook.
Сейчас пациентке уже не нужен кислород. Она удерживает удовлетворительные показатели сатурации крови и находится на оксигенотерапии.
Во Львове медики помогли женщине с 90% поражением легких (фото: facebook.com/emergencyhospitall)
"Нам это удалось, мы счастливы и вместе со всей страной молимся, чтобы пациентка быстрее вернулась к своим деткам, которые ее ждут дома и встретилась со своей новорожденной дочкой", - рассказали врачи.
В декабре женщину на 7 месяце беременности перевели в отделении интенсивной терапии с тяжелым респираторным дистрессом легких и тромбоэмболией легких.
При этом показатели крови говорили о том, что есть также нарастающая дыхательная недостаточность и кислорода не хватает ни женщине, ни плоду. После этого ей сделали кесарево сечение.
Пользователи сети говорят, что это настоящее чудо.
Напомним, в Днепре врачи спасли пациентку, у которой было поражено 95% легких.
Ранее врач-пульмонолог заявила, что легкие после тяжело перенесенной инфекции не восстанавливаются никогда.