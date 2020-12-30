У Львові лікарі врятували дружину священика з 90% ураженням легень

Лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова врятували дружину священника, у якої легені були вражені на 90%. Мати шістьох дітей була у відділенні інтенсивної терапії 15 діб і перебувала на штучній вентиляції легенів.
Пізніше її перевели в терапевтичне відділення. Для її лікування медики використовували апарат для штучної вентиляції легенів, підключали систему моніторингу, яка працювала цілодобово і стежила за усіма показниками, що забезпечують життєдіяльність. Про це львівська лікарня повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Зараз пацієнтці вже не потрібен кисень. Вона утримує задовільні показники сатурації крові і знаходиться на оксигенотерапії.
У Львові медики допомогли жінці з 90% ураженням легень (фото: facebook.com/emergencyhospitall)
"Нам це вдалося, ми щасливі і разом з усією країною молимося, щоб пацієнтка швидше повернулася до своїх діток, які її чекають вдома і зустрілася зі своєю новонародженою дочкою", - розповіли лікарі.
У грудні жінку на 7 місяці вагітності перевели у відділенні інтенсивної терапії з тяжким респіраторним дистресом легенів і тромбоемболією легенів.
При цьому показники крові говорили про те, що є також наростаюча дихальна недостатність і кисню не вистачає ні жінці, ні плоду. Після цього їй зробили кесарів розтин.
Користувачі мережі кажуть, що це справжнє диво.
Нагадаємо, у Дніпрі лікарі врятували пацієнтку, у якій було уражено 95% легень.
Раніше лікар-пульмонолог заявила, що легені після важко перенесеної інфекції не відновлюються ніколи.