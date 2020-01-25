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Во Львове умер мужчина из-за халатности врача: подробности скандала

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 21:07
Во Львове умер мужчина из-за халатности врача: подробности скандала
Во Львове из-за врача умер мужчина (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове медики провели операцию мужчине, которому нельзя было ее делать

Во Львове в городской клинической больнице умер 39-летний мужчина. Пациент пришел в медицинское учреждение с жалобами на головные боли и заложенный нос. После анализов выяснилось, что у мужчины острое воспаление слизистой оболочки и все операции для него запрещены. Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Позже правоохранители выяснили, что лечащий врач мужчины не приняла ко вниманию его анализы и сделала ему операцию. Отметим, что медик является заведующей отделения. В результате операции у пациента мгновенно развилась вирусно-бактериальная инфекция с развитием сепсиса. Это привело к кончине человека.

В отношении медика было открыто уголовное производство по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как мы ранее писали, это далеко не первый случай халатности украинских врачей. Так, например, в Одессе под суд пойдет врач-анестезиолог, который ввел своей пациентке несоответствующий препарат перед операцией. Молодая девушка скончалась прямо во время проведения пластической операции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что женщина девять месяцев провела в коме из-за халатности врача из Киева.

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