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У Львові помер чоловік через недбалість лікаря: подробиці скандалу

STYLERЖиття    25.01.2020 - 21:07
У Львові помер чоловік через недбалість лікаря: подробиці скандалу
У Львові через лікаря помер чоловік (Колаж РБК-Україна)

У Львові медики провели операцію чоловікові, якому не можна було її робити

У Львові в міській клінічній лікарні помер 39-річний чоловік. Пацієнт прийшов до медичної установи зі скаргами на головні болі і закладений ніс. Після аналізів з'ясувалося, що у чоловіка гостре запалення слизової оболонки і всі операції для нього заборонені. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що лікуючий лікар чоловіка не прийняла до уваги його аналізи і зробила йому операцію. Зазначимо, що медик є завідувачем відділення. В результаті операції у пацієнта миттєво розвинулася вірусно-бактеріальна інфекція з розвитком сепсису. Це призвело до смерті людини.

Стосовно медика було відкрито кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років.

Як ми раніше писали, це далеко не перший випадок недбалості українських лікарів. Так, наприклад, в Одесі під суд піде лікар-анестезіолог, який ввів своїй пацієнтці невідповідний препарат перед операцією. Молода дівчина померла прямо під час проведення пластичної операції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жінка дев'ять місяців провела в комі-за недбалості лікаря з Києва.

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