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Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - в ипотеку на зятя

Львов, Вторник 29 декабря 2020 23:08
Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - в ипотеку на зятя
Во Львове священник переписал церковь на свою дочь (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове произошел конфликт между священником храма Святого Духа на Левандовке и прихожанами. По словам верующих, отец переписал церковь, которую они строили, на свою дочь, а участок под ней - в ипотеку на зятя. При этом прихожан не впускают в церковь молиться.

Священник тайно приватизировал храм еще в 2009 году, и закрыл церковь на замки. Из-за этого новому священнику вместе с людьми приходится молиться зимой на улице. Об этом говорится в сюжете телеканала "НТА".

Отец, с которым произошел конфликт, каждую неделю проводит службу в своей церкви для тех прихожан, которые поддерживают его действия. Священник отказался дать какие-то пояснения журналистам.

Люди не намерены сдаваться, они уже обратились в суд, чтобы признать документ покупки-продажи недействительным. В данный момент проводится досудебное расследование и уже возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Во Львове священник переписал церковь на свою дочь (видео: YouTube)

Напомним, в Луганской области 53-летний священник Владимир полностью перешел в интернет-пространство. Теперь он исповедует, отпускает грехи, а также молится через соцсети и по телефону.

Ранее украинский священник стал знаменитым в сети, благодаря своей песне о дорогах. Священнослужитель ПЦУ Михаил Секержинский таким образом решил привлечь внимание к плачевному состоянию трассы Беляевка-Широкая Балка (Т-16−19).

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Новости Украины Жизнь Львовсвященник

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