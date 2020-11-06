Отпускает грехи по телефону: под Луганском "работает" онлайн-священник

Под Луганском священник отпускает грехи по телефону (коллаж РБК-Украина)

В Луганской области служитель церкви перевел все услуги в онлайн

В Луганской области 53-летний отец Владимир полностью перешел в интернет-пространство. Теперь он исповедует, отпускает грехи, а также молится через соцсети и по телефону. Он зарегистрирован во всех популярных социальных сетях и у него около десяти тысяч подписчиков. Это в десять раз больше, чем живет в его родном поселке.

Как сообщает "Сегодня", отец Владимир был настоятелем местного храма, но после того, как перешел в состав Православной церкви Украины – покинул помещение и теперь обитает в сети.

Священник живет в селе Веселое, которое граничит с Россией.

В своем виртуальном приходе священник не только проповедует, но и исповедует через Facebook. Подписчики священника - это верующие люди, но не посещающие церковь.

"Церковь - это не здание и не кирпичи. Церковь - это люди. Здание для этого не нужно", - рассказал отец Владимир.

Как и любая церковь, данный онлайн-приход живет за счет пожертвований. Сейчас Владимир накопил деньги на компьютер и на приобретение дома, где живет с семьей.

К онлайну присоединилась и его жена. Матушка запускает собственный кулинарный сайт с рецептами. У священника есть мечта - открыть свою церковь, а пока он проводит виртуальные службы дома.

Как мы ранее написали, в России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса, чтобы они могли безопасно посещать своих прихожан.