Украинский священник стал звездой сети, благодаря своей песне о дорогах

Священнослужитель решил спеть песню, чтобы привлечь внимание к проблеме дорог
Священник ПЦУ Михаил Секержинский решил поддержать своих односельчан и привлечь внимание к ужасному состоянию дорог в их местности. Речь идет о катастрофическом состоянии трассы Беляевка — Широкая Балка (Т-16−19). Ее не ремонтировали много лет.
Священник решил снять клип под названием "Дорога на Кагарлык", в котором он поет песню о дорогах.
"Следом за воронкой снова яма, не дает дорога мне уснуть", - поет батюшка в композиции.
Авторскую песню сопровождает видеоряд с путешествием на машине, где на трассе — яма на яме, а на протяжении целых километров даже отсутствует асфальт.
"Отмечу, речь не только обо мне, это беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время. Это единственная дорога, которая связывает их с цивилизацией", — рассказал священнослужитель.
Священник спел песню про украинские дороги
В комментариях украинцы хвалят священника и восхищаются его талантом и добротой.
Как мы писали ранее, в Луганской области 53-летний отец Владимир полностью перешел в интернет-пространство. Теперь он исповедует, отпускает грехи, а также молится через соцсети и по телефону.