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У Львові священик переписав церкву на дочку, а ділянку - в іпотеку на зятя

Львів, Вівторок 29 грудня 2020 23:08
У Львові священик переписав церкву на дочку, а ділянку - в іпотеку на зятя
У Львові священик переписав церкву на свою доньку (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Львові стався конфлікт між священником храму Святого Духа на Левандівці і парафіянами. За словами вірян, панотець переписав церкву, яку вони будували, на свою дочку, а ділянку під нею - в іпотеку на зятя. При цьому парафіян не впускають до церкви молитися.

Священник таємно приватизував храм ще у 2009 році, і закрив церкву на замки. Через це новому священнику разом з людьми доводиться молитися взимку на вулиці. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "НТА".

Панотець, з яким стався конфлікт, щотижня проводить службу у своїй церкві для тих парафіян, які підтримують його дії. Священник відмовився дати якісь пояснення журналістам.

Люди не мають наміру здаватися, вони вже звернулися до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним. Наразі проводиться досудове розслідування і вже порушено кримінальну справу за статтею "шахрайство".

У Львові священник переписав церкву на свою доньку (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Луганській області 53-річний священник Володимир повністю перейшов в інтернет-простір. Тепер він сповідує, відпускає гріхи, а також молиться через соцмережі і через телефон.

Раніше український священник став знаменитим в мережі, завдяки своїй пісні про дороги. Священнослужитель ПЦУ Михайло Секержинський таким чином вирішив привернути увагу до плачевного стану траси Біляївка-Широка Балка (Т-16−19).

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