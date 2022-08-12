Во Львове школьник изобрел мощнейшую зарядную станцию для ВСУ: чем она особенная

Во Львове ученик 10-класса Захар Щурко изобрел портативную зарядную станцию для наших военных. Устройство не осталось незамеченным и сейчас власти города хотят помочь подростку наладить массовое производство.

В чем преимущество изобретения

Захар представил свое творение – зарядную станцию ​​Лео Energy, которая может работать в полевых условиях и заряжать квадрокоптеры, рации и другую необходимую технику.

Устройство сделано во Львове и сейчас власти хотят сделать все возможное, чтобы производство таких станций увеличивалось и помогало нашим защитникам бороться с врагами.

Захар представил зарядную станцию для ВСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Станцию очень легко использовать и она может заряжаться от розетки, прикуривателя, находящегося в автомобиле, или солнечной панели, входящей в комплект. Для изготовления одной станции молодой человек тратит около 20 тысяч гривен и 7 дней работы.

Захар Щурко учится в 10-м классе львовской гимназии "Престиж". Подросток решил помочь военным и создал мощную зарядку дешевле заводских аналогов.

На изготовление одной станции нужно 20 тысяч гривен (city-adm.lviv.ua)

За деньги, откладываемые на ноутбук и велосипед, он сделал портативную станцию ​​зарядки устройств.