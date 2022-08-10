Школьник из Киева передал для ВСУ 10 тысяч гривен, которые собирал 4 года (фото)
В Киеве 12-летний мальчик Юра передал на нужды украинского войска 10 тысяч гривен - такую сумму школьник собирал на протяжении 4 лет, а сейчас решил отдать на Армию дронов.
Об этом 10 августа сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.
"Юре 12 лет. Он ходит в 7 класс киевской школы, поет в Национальной опере Украины, мечтает построить бизнес в IT и встретиться с Илоном Маском. Но еще больше Юра хочет победы Украины", - рассказал чиновник.
И вот парень накопленными монетами по 50 копеек и купюрами в 1 гривну собрал всю сумму в 10 тысяч гривен, и передал на Армию дронов через UNITED24.
12-летний мальчик из Киева передал для военных 10 тысяч гривен (фото: t.me/zedigital)
Федоров отметил, что мальчик собирал такие деньжищи, зарабатывая пением, откладывая с подарков родных.
А во время российской полномасштабной войны школьник решил, что самое важное - помочь защитникам Украины, для которых и передал свое богатство в трех коробках.
"Круто, что дети становятся примерами для взрослых. Уверен, что Юра обязательно встретится с Илоном Маском и построит мощную IT-компанию, которая станет резидентом Дія.City", - пишет министр.
12-летний Юра передал на Армию дронов накопленные за 4 года 10 тысяч гривен (фото: t.me/zedigital)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Чернигове 8-летний мальчик собрал 60 тысяч гривен для помощи военным ВСУ - Сергей Мороз каждый вечер пел на Валу.
Добавим также, что недавно молодой официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ - на путешествие ушло 24 дня, за которые волонтер осилил более 500 км.