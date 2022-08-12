У Львові школяр винайшов найпотужнішу зарядну станцію для ЗСУ: чим вона особлива

У Львові учень 10-класу Захар Щурко винайшов портативну зарядну станцію для наших військових. Пристрій не залишилося непоміченим і зараз влада міста хоче допомогти підлітку налагодити масове виробництво.

У чому перевага винаходу

Захар представив своє творіння - зарядну станцію Лео Energy, яка може працювати в польових умовах і заряджати квадрокоптери, рації та іншу необхідну техніку.

Пристрій зроблено у Львові та зараз влада хоче зробити все можливе, щоб виробництво таких станцій збільшувалося і допомагало нашим захисникам боротися з ворогами.

Захар представив зарядну станцію для ЗСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Станцію дуже легко використовувати та вона може заряджатися від розетки, прикурювача, що знаходиться в автомобілі, або сонячної панелі, що входить в комплект. Для виготовлення однієї станції молодий чоловік витрачає близько 20 тисяч гривень і 7 днів роботи.

Захар Щурко навчається у 10-му класі Львівської гімназії "Престиж", йому 15 років. Підліток вирішив допомогти військовим і створив потужну зарядку дешевше заводських аналогів.

На виготовлення однієї станції потрібно 20 тисяч гривень (city-adm.lviv.ua)

За гроші, що він відкладав на ноутбук і велосипед, він зробив портативну станцію зарядки пристроїв.