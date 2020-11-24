Во Львове пьяный "коп" на внедорожнике разнес детскую площадку и завис на качелях

Патрульная полиция (фото: РБК-Украина)

Во Львове пьяный полицейский вылетел на джипе на детскую площадку

Во вторник, 24 ноября, во Львове водитель Volkswagen Touareg вылетел на детскую площадку, снес горку и повис на качелях. За рулем авто находился сотрудник полиции, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Торфяной, 23 около 14:45. На своем пути авто разбило еще два припаркованных автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

Очевидцы происшествия сфотографировали на лобовом стекле нарушителя удостоверение Главного управления полиции Львовской области.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

В полиции подтвердили, что за рулем авто, находился их сотрудник - 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области, который был пьян.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

При этом в сообщении полиции говорится, что их сотрудник будет уволен. В данное время начато служебное расследование.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве водитель выехал на встречную полосу и на скорости протаранил остановку. После столкновения автомобиль загорелся. К счастью, на остановке в момент ДТП людей не было.

Водитель потерял сознание, и из машины его вытащили проезжающие мимо участники дорожного движения. Они оказали ему первую помощь и вызвали "скорую".

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