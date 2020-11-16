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Известная украинская спортсменка попала в ДТП и сломала позвоночник

Понедельник 16 ноября 2020 12:21
Известная украинская спортсменка попала в ДТП и сломала позвоночник
Алина Мирошниченко попала в аварию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская биатлонистка попала в аварию и сильно пострадала

Известная украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в серьезное ДТП. Авария произошла в селе Токари Сумской области. Автомобиль, в котором находилась 19-летняя спортсменка, перевернулся и врезался в забор. В результате ДТП у Алины сломан позвоночник, ей уже провели операцию врачи. Об этом сообщила вице-президент ДЮФШ "Европа Прилуки" Валентина Цербе-Несина на своей странице в Facebook.

Сейчас семья спортсменки просит всех неравнодушных помочь материально на лечение и реабилитацию Алины.

Отметим, что юная спортсменка была пассажиркой автомобиля, который перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

Известная украинская спортсменка попала в ДТП и сломала позвоночник

Напомним, 19-летняя биатлонистка Алина Мирошниченко является многократной призеркой чемпионатов Украины и всеукраинских соревнований по биатлону.

Как мы ранее писали, в Харькове элитный внедорожник BMW насмерть сбил беременную женщину на пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что удар был настолько сильным, что пострадавшая отлетела метров на тридцать.

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