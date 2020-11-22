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В Киеве водитель выехал на встречную полосу и на скорости протаранил остановку: видео

Киев, Воскресенье 22 ноября 2020 13:54
В Киеве водитель выехал на встречную полосу и на скорости протаранил остановку: видео
Чудом обошлось без жертв (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

В Киеве водитель въехал в остановку общественного транспорта

В Голосеевском районе Киева 22 ноября водитель Chevrolet на скорости "влетел" в автобусную остановку. После столкновения авто загорелось. К счастью, на остановке в момент ДТП людей не было.

Как сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook, водитель на автомобиле Chevrolet Aveo ехал по проспекту Валерия Лобановского.

Вдруг по неизвестным причинам он не справился с управлением авто, выехал на встречную полосу и протаранил автобусную остановку.

В Киеве водитель выехал на встречную полосу и на скорости протаранил остановку: видеоВодитель вылетел с дороги и снес остановку общественного транспорта (фото: t.me/dtpkievua/110324)

Известно, что водитель потерял сознание. Поэтому водители, которые проезжали мимо, вытащили с авто виновника аварии, который был без сознания, оказали ему первую помощь и вызвали медиков.

Также в автомобиле началось небольшое возгорание под капотом, свидетели ДТП его ликвидировали.

Напомним, во Львове водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников и уехал с места происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе на большой скорости автомобиль влетел в остановку транспорта с людьми. Четыре человека получили серьезные травмы.

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