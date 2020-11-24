У Львові п'яний "коп" на позашляховику розніс дитячий майданчик і завис на гойдалках

Патрульна поліція (фото: РБК-Україна)

У Львові п'яний поліцейський вилетів на джипі на дитячий майданчик

У вівторок, 24 листопада, у Львові водій Volkswagen Touareg вилетів на дитячий майданчик, зніс гірку і повис на гойдалках. За кермом авто знаходився співробітник поліції, який був у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався на вулиці Торф'яній, 23 близько 14:45. На своєму шляху авто розбило ще два припаркованих автомобілі. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє поліція Львівської області.

У Львові поліцейський на джипі в'їхав на дитячий майданчик (фото: varta1.com.ua)

Очевидці події сфотографували на лобовому склі порушника посвідчення Головного управління поліції Львівської області.

У Львові поліцейський на джипі в'їхав на дитячий майданчик (фото: varta1.com.ua)

У поліції підтвердили, що за кермом авто, знаходився їхній співробітник - 24-річний львів'янин, працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівської області, який був п'яний.

У Львові поліцейський на джипі в'їхав на дитячий майданчик (фото: varta1.com.ua)

При цьому в повідомленні поліції говориться, що їхній працівник буде звільнений. В даний час розпочато службове розслідування.

У Львові поліцейський на джипі в'їхав на дитячий майданчик (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві водій виїхав на зустрічну смугу і на швидкості протаранив зупинку. Після зіткнення автомобіль загорівся. На щастя, на зупинці в момент ДТП людей не було.

Водій втратив свідомість, і його витягли з машини інші учасники дорожнього руху. Вони надали йому першу допомогу і викликали "швидку".

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