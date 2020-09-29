Во Львове автомобиль провалился под асфальт: фото инцидента

Во Львове машина провалилась в яму, которая образовалась под асфальтом
Во вторник, 29 сентября, во Львове прямо на дороге провалился асфальт. В образовавшуюся яму попал автомобиль Volkswagen на иностранной регистрации.
Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии с места инцидента.
Во Львове авто провалилось под асфальт (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
В комментариях пользователи сети предположили, что причиной провала стал ремонт, который происходит на улице Пекарская.
Напомним, в Костополе Ровенской области женщина в торговом центре с маленьким ребенком провалились в 3-метровый подвал. Во время удара мама не смогла удержать полуторагодовалого сына, мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь.
Ранее в центре Киева под асфальт провалилась машина "Водоканала". Задние колеса огромного автомобиля оказались полностью заблокированы.