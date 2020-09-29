У Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інциденту

У Львові машина провалилася в яму, яка утворилася під асфальтом
У вівторок, 29 вересня, у Львові прямо на дорозі провалився асфальт. В утворену яму потрапив автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації.
Про це розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фотографії з місця інциденту.
У Львові авто провалилося під асфальт (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
У коментарях користувачі мережі припустили, що причиною провалу став ремонт, який відбувається на вулиці Пекарська.
Нагадаємо, в Костополі Рівненської області жінка в торговельному центрі з маленькою дитиною провалилися в 3-метровий підвал. Під час удару мама не змогла утримати півторарічного сина, хлопчик випав з рук і вдарився головою об металевий штир.
Раніше в центрі Києва під асфальт провалилася машина "Водоканалу". Задні колеса величезного автомобіля виявилися повністю заблоковані.