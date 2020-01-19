Во Львове авто влетело в остановку с людьми: фото и видео

ДТП во Львове (фото: РБК-Украина)

Во Львове автомобиль врезался в остановку, на которой было много людей

Во Львове произошло серьезное ДТП. В воскресенье, 19 января, автомобиль BMW потерял управление и вылетел на транспортную остановку, на которой находилось более 10 человек.

Инцидент произошел в 18:25 на улице Под Дубом, которая находится возле торгового центра Forum Lviv. Как выяснилось, водителя автомобиля в феврале 2019 года суд лишил водительских прав.

ДТП во Львове (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Кроме того, на мужчину уже четыре раза составляли протоколы за нарушение ПДД, поскольку он управлял транспортным средством без прав.

ДТП во Львове (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

В полиции сообщили, что за рулем BMW находился 37-летний житель Львова. Когда он влетел в остановку, то сбил 24-летнюю местную девушку. В результате наезда она получила телесные повреждения. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.

ДТП во Львове (видео: YouTube)

Остальные люди не пострадали и отделались только испугом. В данный момент полиция выясняет все детали происшествия.

Напомним, что под Львовом в жутком ДТП погиб ветеран АТО Руслан Куземский. Инцидент произошел на трассе Львов-Тернополь в 00:30. Известно, что 34-летний мужчина возвращался из Тернополя на Mitsubishi Galant. От полученных травм Куземский скончался на месте.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове водитель троллейбуса напал с монтировкой на двух пассажиров, у которых после этого диагностировали тяжелые телесные повреждения.