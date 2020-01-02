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В Харькове водитель избил пассажиров: детали происшествия

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 19:29
В Харькове водитель избил пассажиров: детали происшествия
В Харькове водитель избил людей (фото: УНИАН)

В Харькове водитель транспорта напал с монтировкой на двух пассажиров

В Харькове водитель троллейбуса напал с монтировкой на двух пассажиров. Он нанес людям тяжелые телесные повреждения. Во время движения транспорта у 50-летнего водителя возникла словесная перепалка с пассажирами, после чего мужчина решил отомстить людям и напл на них. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Водитель начал ругаться матом и остановил транспортное средство.

"Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", - рассказали в полиции.

По данному факту следственным Основьянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 50-летнему водителю транспорта сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему "светит" до пяти лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, в Харькове водитель одного из троллейбусных маршрутов попросил руки и сердца у своей коллеги по работе - кондукторши, которая работает с ним. Мужчина сделал это очень оригинально, предложение о свадьбе прозвучало через громкоговоритель.

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