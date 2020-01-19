У Львові авто влетіло на зупинку з людьми: фото та відео

ДТП у Львові (фото: РБК-Україна)

У Львові автомобіль врізався в зупинку, на якій було багато людей

У Львові відбулося серйозне ДТП. У неділю, 19 січня, автомобіль BMW втратив керування і вилетів на транспортну зупинку, на якій знаходилося більше 10 чоловік.

Інцидент стався в 18:25 на вулиці Під Дубом, яка знаходиться біля торгового центру Forum Lviv. Як з'ясувалося, водія автомобіля у лютому 2019 року суд позбавив водійських прав.

ДТП у Львові (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Крім того, на чоловіка вже чотири рази складали протоколи за порушення ПДР, оскільки він керував транспортним засобом без прав.

ДТП у Львові (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

У поліції повідомили, що за кермом BMW перебував 37-річний житель Львова. Коли він влетів у зупинку, то збив 24-річну місцеву дівчину. В результаті наїзду вона отримала тілесні ушкодження. Швидка допомога відвезла потерпілу в лікарню.

ДТП у Львові (відео: YouTube)

Інші люди не постраждали і відбулися лише переляком. У даний момент поліція з'ясовує всі деталі події.

Нагадаємо, що під Львовом у жахливому ДТП загинув ветеран АТО Руслан Куземский. Інцидент стався на трасі Львів-Тернопіль у 00:30. Відомо, що 34-річний чоловік повертався з Тернополя на Mitsubishi Galant. Від отриманих травм Куземский помер на місці.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові водій тролейбуса напав з монтуванням на двох пасажирів, у яких після цього діагностували тяжкі тілесні ушкодження.