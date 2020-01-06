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Под Львовом в жутком ДТП погиб ветеран АТО: все детали

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 22:42
Под Львовом в жутком ДТП погиб ветеран АТО: все детали
Ветеран АТО погиб под Львовом в ДТП (фото: коллаж РБК-Украина)

Ветеран АТО погиб за рулем своего авто на трассе Львов-Тернополь

Ветеран АТО Руслан Куземский погиб в аварии, которая произошла в воскресенье, 5 января, на трассе Львов-Тернополь. Погибший был жителем Моршина Львовской области. О смерти бывшего бойца сообщила Львовская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

ДТП произошло возле села Плугов около 00:30. Известно, что в ту фатальную ночь Куземский возвращался из Тернополя. Он был за рулем Mitsubishi Galant. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте.

Под Львовом в жутком ДТП погиб ветеран АТО: все детали

Руслан Куземский (фото из соцсетей)

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия. Куземский проходил службу в зоне АТО в составе подразделения СБУ, после чего был демобилизован.

Мужчина был зарегистрирован в Тернополе, но фактически проживал в Моршине. Фотографии с места жуткой аварии вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что недавно в аварии трагически погиб ветеран АТО Юрий Яцен, который принимал участие в спецоперации по задержанию известного "медового террориста" - деда, который приносил на посты военных ВСУ мед со взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что во Львове ветеран АТО потратил более 100 тысяч гривен своей премии на ремонт многоэтажки. Деньги мужчина получил от мэрии, но решил их пустить на полезное дело.

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