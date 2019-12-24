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Смертельное ДТП в Харькове: в деле Дронова неожиданный поворот

STYLERПроисшествия    24.12.2019 - 18:33
Смертельное ДТП в Харькове: в деле Дронова неожиданный поворот
Защита Дронова обжаловала приговоры (Фото: коллаж РБК-Украина)

Адвокат Геннадия Дронова обжаловал приговоры первой и второй инстанций

Защита Геннадия Дронова, осужденного за резонансное ДТП в Харькове с шестью жертвами, подала кассационную жалобу на приговор, и Верховный суд Украины открыл соответствующее производство. Постановление появилось на сайте Единого реестра судебных решений.

К слову, недавно аналогичная ситуация произошла и по делу другой фигурантки смертельной аварии Алены Зайцевой.

Новый адвокат Дронова Геннадий Токарев подал прошение вернуть дело на новое рассмотрение.

В документе говорится о том, что Верховный суд открывает кассационное производство на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года (10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям пострадавших) и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Копию постановления об открытии кассационного производства вместе с копией самой жалобы должны послать участникам судебного производства, разъяснив им право подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней со дня получения.

Смертельное ДТП в Харькове: в деле Дронова неожиданный поворот

ДТП в Харькове - адвокат Дронова просит вернуть дело на новое рассмотрение (Фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Стоит отметить, что данную жалобу суд принял только со второй попытки, так как сначала в документах были некоторые неточности, и прошение тогда "забраковали".

Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония № 29" в Полтавской области. Это колония минимального уровня безопасности.

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